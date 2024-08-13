Спортсменка из Химок стала второй на первенстве по спортивному ориентированию

Воспитанница спортивной школы имени горелова в Химках Кристина Евсикова заняла второе место на первенстве России по спортивному ориентированию. В соревнованиях участвовали 750 спортсменов из 40 регионов России.

Спортсмены соревновались в дисциплинах «кросс-классика», «кросс-лонг-общий старт» и «кросс-эстафета». Состязания прошли на территории рязанского многопрофильного социально-реабилитационного центра «Сосновый бор».

Химчанка Кристина Евсикова выиграла серебро в общем старте категории «кросс-лонг». Девушка уступила чемпиону 11 секунд.

Спортсмены из Химок регулярно становятся призерами региональных и всероссийских соревнований. Так, воспитанники спортшколы имени Горелова выступили в составе сборной Московской области на первенстве России. Спортсмены Химок принесли городскому округу две золотых и бронзовую медаль.

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