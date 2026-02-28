Спортсменка из Химок победила на международных соревнованиях по фехтованию

Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва Кристина Ясинская получила две золотые медали на состязаниях «Шпага Сириуса». В них участвовали спортсмены из России, Белоруссии, Азербайджана и Ирана.

В личном первенстве среди женщин выступали более 80 фехтовальщиц. По итогам напряженных индивидуальных поединков Кристина Ясинская заняла первое место.

Также химчанка выиграла вторую золотую награду в составе сборной «Россия-1» вместе с Милен Бавуге Хабиманой, Яной Бекмурзовой и Анной Гзюновой. Спортсменку тренирует руководитель фехтовальной спортивной школы округа Владимир Белов.

Сборная Московской области привезла с состязаний семь медалей: четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую.

Это не единственная победа химкинских спортсменов на международной арене за последнее время. Недавно мужская команда Khimki Power выиграла турнир по баскетболу 3×3 Palova-Snowball имени Николая Ермашова, обыграв в полуфинале сборную Белоруссии, а в финале — российскую команду Alfa Rocket Team.