Баскетболисты из Химок выиграли международный турнир

Мужская команда Khimki Power из Химок стала победителем международного турнира по баскетболу 3×3 Palova-Snowball имени Николая Ермашова. Владимир Соловьев получил приз MVP — самого ценного игрока турнира.

В полуфинале подопечные Даниила Абрамовского одолели сборную Белоруссии, а в решающем матче — российскую команду Alfa Rocket Team. Обе встречи завершились в острейшей борьбе: исход решался на последних секундах.

Честь Центра спортивной подготовки № 5 Химок защищали Илья Рожков, Егор Захаров, Иван Чиганов и Владимир Соловьев.

Главный тренер Даниил Абрамовский подчеркнул, что победа стала важной вехой после серии неудач. Команде необходимо было реабилитироваться и подтвердить свой уровень на международной арене.

Трофей передали руководству Центра спортивной подготовки № 5 на тренировке в баскетбольном центре «Химки».

«Сейчас российские спортсмены испытывают ограничения на международной арене, были опасения касательно конкурентоспособности. Но результат говорит сам за себя: работа тренерского штаба и ребят ведется в правильном направлении, позволяя одерживать победы над иностранными соперниками», — отметила генеральный директор Татьяна Аратова.

Кубок пополнит коллекцию достижений направления 3×3, которое развивают в Центре спортивной подготовки № 5 Химок уже восемь лет.