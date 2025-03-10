Спортсменка из Черноголовки выиграла первенство России по биатлону
Маргарита Рубан, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по биатлону, выступила на первенстве России, завоевав золотую медаль. Соревнования проходили в Ижевске.
Спортсменка поделилась, что достичь успеха ей помогла личный тренер Елена Чемагина.
«Я очень рада этой победе. Это был долгий и трудный путь, и я благодарна своим тренерам и семье за поддержку. Они верили в меня, и это помогло достичь высокого результата. Не буду останавливаться, планирую продолжать работать и стремиться к новым вершинам», — поделилась эмоциями сразу после победы Маргарита Рубан.
В городском округе работает секция по биатлону для детей. Получить подробную информацию о том, как записать ребенка в спортивную секцию по биатлону в наукограде, можно, связавшись со спортшколой по телефону: +7 (496) 522-57-14.