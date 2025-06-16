Спортсменка из Балашихи стала призером чемпионата России по универсальному бою

В Домодедове прошли всероссийские соревнования по универсальному бою. Участники состязались в дисциплине «средства защиты». В этом престижном турнире спортсменка СШОР имени Ю. Е. Ляпкина Алеся Медведева завоевала второе место в весовой категории до 68 килограммов.
Этот результат стал ярким свидетельством силы, выносливости и волевого характера Алеси, которая на протяжении всего турнира демонстрировала высокий уровень подготовки и мастерства. Тренирует спортсменку Артем Трунев, опытный тренер-преподаватель и наставник чемпионов.
Отметим, что Алеся Медведева является членом сборной России по самбо. В 2018 году девушка завоевала титул чемпионки мира по самбо среди студентов. Ранее она дважды становилась чемпионкой России по универсальному бою.
Ранее мы рассказывали о том, что в Балашихе сняли видеоролик для всероссийского спортивного челленджа.
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