Спортсменка из Балашихи стала призером чемпионата России по универсальному бою

В Домодедове прошли всероссийские соревнования по универсальному бою. Участники состязались в дисциплине «средства защиты». В этом престижном турнире спортсменка СШОР имени Ю. Е. Ляпкина Алеся Медведева завоевала второе место в весовой категории до 68 килограммов.

Этот результат стал ярким свидетельством силы, выносливости и волевого характера Алеси, которая на протяжении всего турнира демонстрировала высокий уровень подготовки и мастерства. Тренирует спортсменку Артем Трунев, опытный тренер-преподаватель и наставник чемпионов.

Отметим, что Алеся Медведева является членом сборной России по самбо. В 2018 году девушка завоевала титул чемпионки мира по самбо среди студентов. Ранее она дважды становилась чемпионкой России по универсальному бою.

Ранее мы рассказывали о том, что в Балашихе сняли видеоролик для всероссийского спортивного челленджа.