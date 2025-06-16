Видеоролик для всероссийского спортивного челленджа сняли в Балашихе

Министерство спорта России дало старт новому всероссийскому проекту — челленджу «Глаза боятся — руки делают», призванному вдохновить россиян на занятия спортом и здоровый образ жизни. Проморолик для кампании сняли в городском округе Балашиха.

Этот яркий и мотивирующий проект объединяет людей всех возрастов и уровней физической подготовки. Балашиху не случайно выбрали для старта проекта: город активно развивает спортивную инфраструктуру и участвует в федеральных программах, направленных на популяризацию физической культуры. Качественные площадки и живописные локации создали идеальные условия.

Участие в проекте открыто для всех желающих. Чтобы присоединиться, достаточно снять короткое видео своей тренировки в формате VK-клипа, используя рекомендованную музыкальную композицию, разместить ролик в социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #ГлазаБоятсяРукиДелают, рассказать в видео, что мотивирует вас заниматься спортом, и вдохновить других на активный образ жизни.

Самые креативные и вдохновляющие работы попадут в итоговый ролик, который объединит участников со всей страны. Челлендж продлится до 13 июля 2025 года.