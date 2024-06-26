Спортсменка Ирина Герасимова провела зарядку для пожилых людей в Люберцах

Фото: Министерство социального развития Московской области

Рекордсменка России и мира по становой тяге, тренер по суставной аквааэробике и силовым видам спорта Ирина Герасимова провела зарядку для участников проекта «Активное долголетие» в городском парке Люберец. Заняться спортом на свежем воздухе пришли более 150 пожилых людей.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, также упражнения показал мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен России в сумме троеборья Владимир Пономарев.

«Это здоровая привычка на каждый день. Это прилив сил и бодрости духа!», — поделилась впечатлениями от зарядки 95-летняя Тамара Чаленко.

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