Спортсменка Ирина Герасимова провела зарядку для пожилых людей в Люберцах

Рекордсменка России и мира по становой тяге, тренер по суставной аквааэробике и силовым видам спорта Ирина Герасимова провела зарядку для участников проекта «Активное долголетие» в городском парке Люберец. Заняться спортом на свежем воздухе пришли более 150 пожилых людей.
Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, также упражнения показал мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, рекордсмен России в сумме троеборья Владимир Пономарев.
«Это здоровая привычка на каждый день. Это прилив сил и бодрости духа!», — поделилась впечатлениями от зарядки 95-летняя Тамара Чаленко.