Автоинспекторы в Лобне провели урок по дорожной безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции, заместитель главы муниципалитета Игорь Демченко и «Волонтеры Подмосковья» напомнили ребятам, что в темное время суток необходимо носить на одежде, обуви и рюкзаках светоотражающие элементы. Инспекторы объяснили, какого цвета должны быть фликеры и куда их лучше прикреплять.

Световозвращающие элементы отражают свет автомобильных фар, водители лучше видят пешеходов в темноте и тем самым могут избежать наезда. Всем спортсменам подарили световозвращающие браслеты и рекомендовали всегда пользоваться ими.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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