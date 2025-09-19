Спортсмен из Жуковского выиграл на турнире по легкой атлетике

Воспитанник спортивной школы «Метеор» из Жуковского Леонид Кащеев выступил на международном легкоатлетическом турнире, проходившем в Малайзии. Юный спортсмен завоевал три призовые награды.

«Выступление Леонида Кащеева на международной арене стало настоящим триумфом для спортивной школы „Метеор“, подтвердив высокий уровень подготовки легкоатлетов в регионе. Блестящие результаты молодого спортсмена вызвали гордость у товарищей по команде и всех любителей спорта в округе», — сообщил тренер спортсмена.

Главным достижением Леонида Кащеева на турнире стала золотая медаль, завоеванная им в составе российской команды в эстафете 4×300 метров. Кроме того, Леонид Кащеев завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров.

Еще одной наградой жуковского легкоатлета стала бронзовая медаль, завоеванная им на дистанции 200 метров. В этом виде программы спортсмен не только стал призером, но и установил личный рекорд, пробежав дистанцию за 23,20 секунды.