Спортсмен из Солнечногорска победил на всероссийском трейл-забеге

Спортсмен из Солнечногорска Антон Нестеренко показал лучший результат в трейл-забеге Alpindustria Trail Series. Дистанцию в почти 64 километра он преодолел за пять часов 10 минут и 50 секунд.

Забег прошел в Московской области. Более 50 участников из разных регионов России пробежали по тропам вдоль реки Волгуши. Спортсменам нужно было преодолеть 63,5 километра с набором высоты 1080 метров в непростых условиях: с крутыми спусками и подъемами через леса, поля, грязь и даже болото.

«Антон Нестеренко неоднократно подтверждал свой высокий уровень от соревнований к соревнованиям. В этот раз он первым преодолел дистанцию в 64 км в Подмосковье. Поздравляю нашего спортсмена и желаю новых успехов!» — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В прошлом году Антон Нестеренко побеждал на соревнованиях Kildin Ultra Grand Escape 2023, Golden Ring Ultra Trail 100, Zuratkul Fest, а также в ночном ультрамарафоне Crazy Owl 50 Zavidovo, фестивале рогейна «Золото Сенежа» и других спортивных состязаниях.

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