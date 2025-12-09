Спортсмен из Шатуры стал победителем чемпионата мира по стритлифтингу

XI чемпионат мира по силовым видам спорта проходил в Москве с 4 по 7 декабря. Участники состязались в пауэрлифтинге, силовом двоеборье, стритлифтинге, жиме, становой тяге, армлифтингу и другим дисциплинам.

На турнире успешно выступил инструктор по спорту молодежного клуба «Олимп» поселка Мишеронский Александр Болдинов. Он соревновался в дисциплине «Многоповторные подтягивания с весом 25 килограммов». Шатурский спортсмен успешно выполнил 19 повторений из 20 попыток и завоевал золотую награду в весовой категории до 82,5 килограммов. В абсолютном первенстве среди всех весовых категорий Александр Болдинов занял четвертое место.

«Не лучший мой результат, но для победы хватило», — отметил атлет после выступления.

Это мировое первенство стало для Александра Болдинова уже четвертым. Он успешно выступает на чемпионатах мира по стритлифтингу с 2022 года. В этом году спортсмен стал победителем чемпионатов России, Европы и мира по версии WSF, а также обновил мировые, европейские и российские рекорды в весовой категории 82,5 килограмма в многоповторных подтягиваниях 25 и 35 килограммов.