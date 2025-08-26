Спортсмен из Серпухова установил мировой рекорд по тяговому двоеборью

Фото: «Здоровое Отечество»

Денис Харавин из Серпухова принял участие во всероссийском турнире «Жара». Он стал чемпионом соревнования, а также установил новый рекорд мира и Европы в дисциплине «Тяговое двоеборье» в возрастной категории 45-49 лет.

Денис Харавин — активист общественного движения «Здоровое Отечество». Его победа стала ярким примером для молодого поколения. Он продемонстрировал находчивость и веру в себя.

Достижение Дениса Харавина полностью соответствует целям и задачам движения «Здоровое Отечество» — популяризации спорта, здорового образа жизни, а также воспитанию патриотизма и сильного духа.

Ранее губернатор Московской области  Андрей Воробьев  рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как  новые физкультурно-оздоровительные центры  откроются в регионе.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте