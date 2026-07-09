Спортсмен из Серпухова стал призером всероссийского турнира по кикбоксингу

На профессиональном состязании «Кубок Орловского бриллианта», которое состоялось 6 июля в Орле, победителем стал студент Губернского колледжа, боец из студенческого спортивного клуба «Пеликан» Иван Калинин. В третьем раунде он одержал победу техническим нокаутом.

Мероприятие собрало сильнейших профессиональных спортсменов из разных регионов России. Зрители увидели яркие и напряженные поединки. Иван Калинин в решающем бою продемонстрировал высокий уровень мастерства, волю и характер, завершив поединок досрочной победой. Боец успешно представил муниципалитет и свое учебное заведение.

Это достижение подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов в студенческом спортивном клубе «Пеликан» и серьезную работу тренерского состава. Администрация городского округа Серпухов поздравила Ивана и весь коллектив колледжа с заслуженной победой.