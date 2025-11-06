Спортсмен из Серпухова стал бронзовым призером областного чемпионата по самбо

Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы прошел чемпионат Московской области по самбо среди мужчин и женщин, который объединил более сотни участников из разных уголков региона. Тренер секции «Дзюдо/самбо» Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа „Ока“» в Серпухове Вадим Артемов стал обладателем бронзовой медали состязаний.

Теперь он отправится в Брянск на первенство Центрального федерального округа по самбо.

Победа Вадима Артемова вдохновит молодых спортсменов городского округа Серпухов и станет весомым вкладом в развитие этого вида спорта в Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил с 80-летием одного из самых титулованных российских гандболистов, олимпийского чемпиона, заслуженного тренера Советского Союза и почетного жителя Подмосковья Владимира Максимова. Он наградил спортсмена орденом «За заслуги перед Московской областью» первой степени.