Спортсмен из Щелкова завоевал «золото» на международном турнире по дзюдо

В Красноярске, на арене спортивного комплекса имени Ивана Ярыгина, развернулся международный турнир по дзюдо. Соревнования посвящены памяти выдающегося деятеля цветной металлургии и золотодобывающей промышленности Владимира Гулидова.

Турнир является важным этапом в серии российских профессиональных турниров Russian Judo Tour, привлекающих внимание сильнейших спортсменов со всего мира. Уже в первый день соревнований воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Щелкова Яго Абуладзе в весовой категории до 66 килограммов обошел всех своих соперников и завоевал «золото» турнира. Яго Абуладзе — мастер спорта международного класса, обладатель множества наград и титулов, включая звание победителя мирового чемпионата 2021 года.

В общей сложности в соревнованиях принимают участие более 250 атлетов, представляющих страны со всего мира. На татами сошлись спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана, Индии, Азербайджана, Италии, Израиля, Казахстана, Узбекистана, Румынии, Анголы, Молдавии, Туркменистана, Монголии, Болгарии, Никарагуа и Кыргызстана.