Спортсмен из Щелкова завоевал «золото» на чемпионате ЦФО по карате

В Орле завершился чемпионат Центрального федерального округа по карате. Соревнования собрали более двухсот спортсменов из 10 регионов. Честь городского округа Щелково на соревнованиях защищали каратисты, показавшие высокие результаты.

По итогам поединков щелковский спортсмен Иван Сергеев, выступая в дисциплине ката, завоевал золотую медаль. Кроме того, Антон Коновалюк из Щелкова выступил в категории кумитэ до 60 килограммов и стал бронзовым призером соревнований. В пресс-службе администрации городского округа Щелково отметили важную роль тренера Антона Ракитского в подготовке спортсменов к соревнованиям.

Завоеванные медали открыли перед победителями новые перспективы. Иван Сергеев, ставший чемпионом Центрального федерального округа, получил право представлять Подмосковье на предстоящем чемпионате России, где ему предстоит сразиться с сильнейшими каратистами страны за звание лучшего.