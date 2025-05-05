Спортсмен из Щелкова завоевал «бронзу» на Первенстве Мира по карате

Щелковский спортсмен Ярослав Гань вернулся из Японии, где представлял Россию на международных соревнованиях по киокушинкай. Турнир, проходивший в Токио, собрал лучших представителей киокушинкай со всего мира.

В рамках мероприятия состоялись Первенство и VII чемпионат мира по данному виду восточных единоборств. Ярослав Гань, выступавший в составе российской сборной, занял третье место.

Успешный сезон для Ярослава начался задолго до международных соревнований. До поездки в Японию он выступал на крупнейших национальных турнирах, неоднократно доказывая свой профессионализм. В течение последнего сезона он становился призером множества крупных соревнований, включая первенство Московской области, первенство Центрального федерального округа и первенство России.

18 мая спортсмен примет участие в очередном турнире, который пройдет в Москве. По словам тренера, цель этого старта для щелковского спортсмена — подтверждение статуса Мастера спорта Российской Федерации.