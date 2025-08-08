Спортсмен из Щелкова выиграл соревнования по лыжероллерам

В Москве прошли традиционные соревнования по лыжероллерам и роликовым конькам, собравшие около 300 спортсменов из разных уголков России. Участники состязались в различных дисциплинах и на дистанциях от двух до пятнадцати километров.

Особое внимание зрителей и болельщиков привлек спортсмен из Щелкова — лыжник Федор Григорьев. Он одержал победу в своей возрастной категории, завоевав первое место среди юниоров на дистанции в шесть километров.

Гонка, представлявшая собой три круга по два километра каждый, стала испытанием для участников.

«Федор продемонстрировал превосходную физическую форму, отточенную технику и несгибаемую волю к победе, оставив позади сильных и достойных конкурентов. Его триумфальное достижение стало закономерным результатом многолетних упорных тренировок и тщательной подготовки», — сообщили организаторы соревнований.

Фестиваль лыжероллерных дисциплин — это открытое массовое спортивное мероприятие, которое проводится в несколько этапов и привлекает как опытных профессионалов, так и любителей спорта.