Спортсмен из Щелкова стал двукратным чемпионом России по карате

Учащийся школы № 12 городского округа Щелково Ярослав Гань выиграл золото на первенстве Росси по по карате. Спортивное событие объединило 800 участников из 46 регионов страны.

Впервые Ярослав Гань стал чемпионом по карате еще в 2023 году. Он победил на первенстве России среди спортсменов в возрасте 12-13 лет и в весе до 50 килограммов. Турнир проходил во Владивостоке.

Ярослав снова повторил свой успех на первенстве России, которое состоялось в Челябинске с 29 по 30 марта 2025 года. Юный каратист из Щелкова выступил в категории до 65 килограммов среди спортсменов 14-15 лет. Три поединка из пяти он завершил досрочно, один — с преодолением и еще один — по флажкам. Готовил юношу к состязаниям тренер Сергей Поздняк.

В апреле Ярослав Гань выступит на чемпионате мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии спортивной инфраструктуры. По его словам, в Московской области открыли около 490 спортивных площадок. С января они также появились в поселке Нагорное в Мытищинском округе, а также в Реутове.