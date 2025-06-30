Спортсмен из Подольска стал призером всероссийского турнира по национальным видам спорта

Спортсмен из Подольска Валентин Кузнецов завоевал серебро на всероссийском турнире по национальным видам спорта, посвященный памяти заслуженного учителя Республики Дагестан Магомеда Айгунова. Он занял второе место, подняв гирю весом 32 килограмма.

Всероссийский турнир прошел в Москве в День молодежи. Соревнования проводились в разных дисциплинах: подтягивание, бег на 100 и 1000 метров, прыжки в длину с места, перетягивание каната, метание гири, воздушно-силовая атлетика. В турнире приняли участие 200 спортсменов из Дагестана, Ингушетии, Чечни, Пятигорска, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, а также Азербайджана.

Первое общекомандное место заняла сборная Московской области «Тройка» под руководством заведующего кафедрой физического воспитания и спорта Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Магомеда Якубова.