Спортсмен из Подольска стал призером первенства России по быстрым шахматам

Во взрослом турнире на этапе всероссийских соревнований «Рапид в Череповце» по быстрым шахматам воспитанник спортивной школы «Пахра» Святослав Лисенков вошел в пятерку лучших. В юниорском зачете подольский шахматист завоевал серебро.

Юноша обошел многих международных мастеров и гроссмейстеров и набрал 8,5 очка из 11, разделив места со второго по четвертое. Дополнительный коэффициент поставил Святослава Лисенкова на 4 место.

В день открытия турнира он провел сеанс одновременной игры на 10 досках, одержав восемь побед и две ничьи.

Этап гран-при России по быстрым шахматам в Череповце собрал больше 150 спортсменов из разных регионов. Среди них выдающиеся мастера и мощные теоретики игры. В том числе более 30 обладателей международных званий.

Весь пьедестал заняли шахматисты из Санкт-Петербурга. Победителем турнира стал гроссмейстер Евгений Алексеев, серебряным призером — международный мастер Кирилл Шубин, бронзовым — мастер ФИДЕ Семен Пузыревский.