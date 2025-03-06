Спортсмен из Подольска стал призером чемпионата России по самбо

Более 500 спортсменов из 66 регионов России приехали побороться за медали чемпионата. Они соревновались в трех дисциплинах — женском, мужском спортивном и мужском боевом самбо.

В первый день турнира представитель Подольска Александр Плеханов стал бронзовым призером в весовой категории 58 килограммов. Спортсмен провел семь поединков и уступил лишь в одной схватке москвичу Вадиму Дедову. Отметим, что ранее Плеханов оказался сильнее Дедова в финале первенства России среди спортсменов в возрасте до 24 лет.

В схватке за бронзовую медаль подольский самбист поначалу уступал представителю Свердловской области, мастеру спорта Дамиру Шамсутдинову, но в конце сумел собраться и провести победный бросок на четыре балла, который и решил исход поединка.

Победители чемпионата попадут в состав сборной России и получат возможность представлять страну на международных соревнованиях. Серебряные призеры выступят на континентальном чемпионате, а бронзовые — на Кубке мира.