Спортсмен из Подольска стал призером чемпионата России по грэпплингу

Подольчанин Халим Базихов завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по грэпплингу и грэпплингу-ги. Базихов занимается грэпплингом под руководством тренера Руслана Смирнова в спортивном клубе единоборств «Воин», входящем в состав Федерации спортивных единоборств Подольска.

За звание лучших на чемпионате, который проходил в ивановском Дворце игровых видов спорта боролись более 300 участников из 41 региона России. Победители отправятся представлять страну на чемпионате мира по грэпплингу, который состоится в Сербии с 14 по 17 октября.

Грэпплинг является спортивной борьбой, молодым единоборством, сформировавшимся в конце ХХ века. Он разделяется на два вида: ги — борьба в кимоно, и ноу ги — борьба без кимоно, подходящая для самообороны. Уже пять лет этот вид спорта успешно развивается в Московской области.