Спортсмен из Подольска победил на всероссийском фестивале «Борьба в школу»

В составе сборной Московской области юный борец из Подольска Александр Боронин стал победителем всероссийского фестиваля «Борьба в школу». Воспитанник спортшколы «Космос» завоевал серебряную медаль в греко-римской борьбе среди спортсменов в весе 70 килограммов.

Участниками состязаний по греко-римской, вольной и женской борьбе в течение года стали свыше 12 000 детей из 53 регионов России. Из них в финал вышли 700 борцов в возрасте от 11 до 13 лет из 50 субъектов страны.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Космос» и Федерации греко-римской борьбы городского округа Подольск Александр Боронин в категории 70 килограммов занял вторую ступень пьедестала почета. Он также выступил в составе сборной команды Московской области, которая победила в фестивале «Борьба в школу». Готовил спортсмена тренер по греко-римской борьбе Дмитрий Шмелев.

Отметим, что соревнования в этом году организовали при содействии Министерства и департамента спорта Москвы, а также Федерации спортивной борьбы России, партии «Единая Россия» и Всероссийской федерации школьного спорта.

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