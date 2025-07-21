Спортсмен из Подольска победил на международном турнире по греко-римской борьбе

Борец из Подольска Сергей Емелин завоевал золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов на международном рейтинговом турнире по греко-римской борьбе. Соревнования UWW «Имре Пойяк и Янош Варга» проходили в столице Венгрии Будапеште.

В Будапеште за звание лучших сражались 180 борцов вольного стиля из 30 стран. На состязаниях разыграли медали в семи весовых категориях.

В финале борец спортшколы «Космос» и Федерации греко-римской борьбы города Подольска Сергей Емелин победил Витали Еременко из Молдавии со счетом 0:5. Российская команда по греко-римской борьбе удостоилась в столице Венгрии восьми медалей.

Заслуженный мастер спорта России Сергей Емелин становился бронзовым призером Олимпийских игр по греко-римской борьбе в 2020 году, чемпионом мира в 2018 году, является двукратным чемпионом Европы, многократным чемпионом России.