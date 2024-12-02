Спортсмен из Подольска победил на чемпионате России по кикбоксингу

Борис Шикунов из Подольска завоевал золото на всероссийских соревнованиях в дисциплине лоу-кик. Он состязался в числе 600 лучших кикбоксеров страны.

Боец из Подольска выступил в гала-финале в весовой категории до 63,5 килограмма. Он победил представителя Чеченской Республики Сулимана Бетербиева.

Всего в соревнованиях в дисциплинах К1, лоу-кик, фулл-контакт, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции участвовали около 600 спортсменов из 50 регионов России. Чемпионат провели в новом формате уже во второй раз.

До этого подобные состязания проходили по отдельным дисциплинам по три-четыре раза в год в разных регионах страны. Первый чемпионат страны в прошлом году приняла Пермь.

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