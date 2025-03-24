Спортсмен из Подмосковья выиграл бронзу на чемпионате России по настольному теннису

В Казани с 17 по 24 марта прошел чемпионат России по настольному теннису. Житель Подмосковья Лев Волин выиграл бронзовую медаль соревнований в парном разряде.

Спортсмен выступил в тандеме с представителем Свердловской области.

Ранее третье место чемпионата России в мужском командном первенстве заняли жители Московской области Артур Абусев, Лев Волин, Григорий Власов, Матвей Рязанцев и Алексей Жуков.

На турнире за призовые места боролись лучшие спортсмены из стран БРИКС. В командных соревнованиях сражались 32 коллектива, а еще 128 игроков выступили в личных первенствах.