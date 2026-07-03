Представитель Подмосковья стал призером чемпионата по спортивному ориентированию

На чемпионате России по спортивному ориентированию в велокроссовых дисциплинах представитель Московской области Валерий Глухов завоевал золотую и серебряную медали. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Валерий Глухов, спортсмен Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, стал победителем в дисциплине «велокросс-эстафета». В «велокросс-классике» он получил серебряную награду.

В чемпионате приняли участие более тридцати сильнейших спортсменов со всей страны. Соревнования включали несколько видов программы: «велокросс-классика», «велокросс-эстафета» и общий старт.

Для Валерия Глухова этот успех стал продолжением победных выступлений в сезоне. В мае 2026 года он стал чемпионом России в дисциплине «велокросс-классика» на всероссийских соревнованиях в Дзержинске, а также завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях в Ленинградской области.

Чемпионат России по спортивному ориентированию прошел с 25 по 28 июня в Нижнем Новгороде в рамках государственной программы «Спорт России».