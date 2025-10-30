Спортсмен из Одинцова победил на всероссийском турнире по пауэрлифтингу

73-летний Лев Шпринц взял первое место на Всероссийском турнире «Исток Волги» в Твери. Спортсмены соревновались в различных дисциплинах пауэрлифтинга и силового двоеборья, включая приседания, жим лежа, двоеборье, а также русский жим и строгий подъем на бицепс.

Лев занимается пауэрлифтингом около 35 лет, с гордостью называет себя ветераном этого вида спорта. Пенсионер недавно трижды установил рекорд России в возрастной группе 70–74 года — он поднимал штангу в становой тяге весом 177,5, 182,5 и 185 килограммов. И снова показал блестящие результаты в Твери.

«Подготовка к этим соревнованиям была та, которой я придерживаюсь на протяжении всей своей спортивной карьеры. На первом этапе — это 10 повторений в каждом из 3-4 подходов. Затем количество повторов уменьшается: 8-6-4. Но повышается вес каждого подъема. И последняя тренировка — так называемая прикидка или „проходка“. Это два подхода на два повторения. И затем полный отдых — 3-6 дней, в зависимости формата предстоящих соревнований», — поделился Лев Шпринц.

Несмотря на солидный возраст, завершать карьеру Лев еще не планирует. Напротив, готовится к новым соревнованиям и ставит перед собой большие цели.