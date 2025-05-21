Спортсмен из Наро-Фоминска завоевал медали на международном турнире по боевым искусствам

Сергей Пантелеев, спортсмен Центральной спортивной школы № 1, завоевал золотую и серебряную медали на международном турнире «Кубок Евразии». Соревнования проходили в Уфе в рамках VII Евразийских игр боевых искусств.

В турнире приняли участие представители из более чем 60 регионов Российской Федерации. Участники соревновались в 30 различных дисциплинах боевых искусств и спортивных единоборств.

По словам судей турнира, победа Сергея Пантелеева — это результат кропотливой работы спортсмена и его наставника, а также яркое подтверждение высокого уровня подготовки в наро-фоминской спортивной школе.

Тренер-преподаватель Центральной спортивной школы № 1 Роман Каримов выразил гордость за своего воспитанника.

«Поздравляю Сергея с этим выдающимся достижением! Его упорство, целеустремленность и талант принесли заслуженную победу. Желаю ему не останавливаться на достигнутом, продолжать совершенствовать свои навыки и добиваться новых, еще более значимых побед на спортивной арене», — добавил Роман Каримов.