Спортсмен из Наро-Фоминска выступит на первенстве мира в Баку

Воспитанник Центральной спортивной школы № 1 боец Сергей Пантелеев занял третье место в дисциплине «кимоно» на первенстве России по абсолютному реальному бою. Благодаря завоеванному призовому месту спортсмен получил право представлять Московскую область на первенстве мира, которое пройдет в Баку.

«По итогам всех напряженных и зрелищных поединков Сергей Пантелеев заслуженно завоевал призовое третье место, проявив силу духа, мастерство и волю к победе. Более того, благодаря своим выдающимся результатам, он отобрался на первенство мира, которое будет проходить в двух дисциплинах: по универсальному бою и по абсолютному реальному бою», — сообщили в спортшколе.

Соревнования, проходившие в Санкт-Петербурге, собрали более 350 спортсменов из 37 регионов России. Данный турнир являлся отборочным этапом на первенство мира 2025 года, которое пройдет под эгидой Международной федерации ARC.