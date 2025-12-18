Спортсмен из Наро-Фоминска выиграл Московские студенческие спортивные игры

Выпускник Центра спортивной школы № 1 из Наро-Фоминского городского округа Камалитдин Абдуллаев выиграл Московский чемпионат по боксу, проходивший в рамках ежегодных студенческих спортивных игр. Соревнования прошли в спортивном комплексе Национального исследовательского технологического университета «МИСИС».

«Соревнования оказались исключительно представительными и содержательными: они собрали профессиональных бойцов высокого уровня, от мастеров спорта международного класса до спортсменов-перворазрядников. Многие из участников представляют ведущие образовательные учреждения столицы, такие как НИТУ „МИСИС“ и Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма», — сообщили в спортивной школе.

Камалитдин Абдуллаев входит в резерв национальной сборной России по боксу.