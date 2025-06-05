Спортсмен из Лыткарина стал двукратным чемпионом первенства России по самбо

В городе Кстово Нижегородской области прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек в возрастной категории 12–14 лет. Во всероссийских соревнованиях приняли участие около 700 спортсменов из разных уголков страны, которые боролись за звание лучших в своих весовых категориях.

Особое внимание привлекло выступление Максима Макеева, юного спортсмена из Лыткарина, 2011 года рождения, который одержал победу в своей весовой категории. Эта победа стала для Максима уже второй подряд на первенстве России — год назад он также завоевал золотую медаль.

«Победа Максима Макеева — яркое свидетельство его высокого спортивного мастерства, целеустремленности и силы духа. Мы искренне поздравляем Максима с заслуженным успехом и желаем ему дальнейших побед как на всероссийском, так и на международном уровне», — сообщил тренер спортсмена Богдан Дмитриев.

Кроме того, Максим Макеев не раз доказывал свое мастерство на соревнованиях разного уровня. В частности, недавно он завоевал бронзовую медаль на первенстве России, проходившем в Оренбурге. Спортсмен продолжает активно тренироваться и готовится к новым соревнованиям.