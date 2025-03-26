Спортсмен из Лыткарина представит округ на турнире по кулачным боям

Соревнования пройдут в Екатеринбурге 29 марта. 13-й турнир RCC Hard считается одним из самых значимых и авторитетных в европейском мире единоборств.

Лыткарино будет представлять Михаил Тарабрин, который выйдет на ринг, чтобы побороться за победу в среднем весе. Ему предстоит бой против Дмитрия Савина, чемпиона России и мира по рукопашному бою.

Эксперты отмечают высокий уровень подготовки и мастерства обоих спортсменов. По их словам, богатый соревновательный опыт молодых людей и отточенная техника обещают зрелищный бой.

«Волнительно ожидаем предстоящие соревнования по этому редкому виду спорта. Мы искренне поддерживаем Михаила Тарабрина и очень верим в его успех! От всей души желаем спортсмену силы духа, выносливости и триумфальной победы на престижном турнире», — поделился глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.