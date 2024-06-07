Спортсмен из Лыткарина Федор Ефимов победил на Кубке России по тентпеггингу

Спортсмен из Лыткарина Федор Ефимов выиграл в абсолютном зачете на Кубке России по тентпеггингу. Теперь победитель войдет в состав национальной сборной, которая представит Россию на предстоящих международных играх БРИКС в Казани.

«К этим соревнованиям я готовился за две недели. Конь у меня уже опытный, участвовал далеко не в одних соревнованиях, несмотря на то, что ему только пять лет. На Казбеке я практически всегда получаю первые места. Победа далась мне нелегко. Но я хорошо подготовился, оттачивал свое мастерство на тренировках и в решающий момент смог показать все, на что способен», –рассказал Ефимов.

Он добавил, что уровень международной конкуренции очень высок, но спортсмен верит в свои силы.

«Мы тщательно готовимся к предстоящим стартам. И приложим все усилия, чтобы добиться высоких результатов», — заключил Ефимов.

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