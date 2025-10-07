Спортсмен из Луховиц завоевал «бронзу» на турнире по греко-римской борьбе

В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» прошел Всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Евгения и Сергея Артюхиных». Традиционный турнир собрал сильнейших юниоров до 24 лет.

Соревнования привлекли более 250 атлетов из разных уголков Российской Федерации, стремящихся продемонстрировать свои навыки и завоевать награды. В числе участников был воспитанник Луховицкой спортивной школы Руслан Козлов. Он завоевал бронзовую медаль турнира.

«Победа на этом турнире приравнивается к выполнению норматива на присвоение звания „Мастер спорта России“. Руслана от всей души поздравляю с таким значимым достижением. Желаю ему не останавливаться на достигнутых результатах и продолжать прославлять муниципальный округ Луховицы на всероссийской арене», — сообщил директор Луховицкой спортивной школы Роман Семенов.