Спортсмен из Луховиц победил в шахматном турнире

В спортивной школе «Лидер» прошел третий этап открытой шахматной лиги Егорьевска. Соревнования собрали более 50 шахматистов, представлявших не только различные города Подмосковья, но и гостей из Москвы, Сочи и Рязани.
В числе участников был воспитанник спортивного центра «Луховицы» Арсений Сухогузов. Турнир проходил по правилам быстрых шахмат. Соревнования состояли из девяти туров с контролем времени «10+5», где каждый шахматист должен был проявить все свои навыки и умения, чтобы одержать победу.
«Шахматами увлекаюсь с пяти лет. Этот вид спорта нравится тем, что здесь для победы требуется просчитывать комбинации, ставить ловушки для соперника и предугадывать его действия. В соревнованиях люблю участвовать, я уже не раз становился победителем и призером федеральных и областных турниров», — поделился Арсений Сухогузов.
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