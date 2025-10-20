Спортсмен из Лобни завоевал золото на первенстве Москвы по карате

Воспитанник лобненского клуба карате «Мастер» Александр Ли стал победителем первенства Москвы по карате в дисциплине кумите. Спортсмен занял первое место в весовой категории свыше 55 килограммов среди юношей 12-13 лет.

Спортсмен готовился к турниру под руководством тренера Дениса Дубинина. Победа на столичных соревнованиях обеспечила Александру Ли право участвовать в чемпионате России по каратэ 2026 года.

«Всего наши ребята завоевали 10 медалей. Это блестящий результат! Родители спортсменов помогали, поддерживали, болели. Также спасибо ребятам из команды, которые приехали, не выступая, поболеть за одноклубников», — отметили в клубе «Мастер».

Напомним, клуб «Мастер» представляет олимпийский вид этого спорта — WKF. Здесь занимаются дети от трех лет. Занятия проходят по адресу: улица Колычева, дом № 7, а также в ТЦ «Мельница».