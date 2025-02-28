Спортсмен из Лобни выступит на первенстве России по самбо

Первенство Центрального федерального округа по самбо прошло в Подмосковье. В нем участвовали юноши и девушки в возрасте 14-16 лет.

Московскую область представлял воспитанник «Академии спорта» из Лобни Айдемир Уруджев, который выступал в весовой категории 58 килограммов. Лобненский самбист показал высокий уровень спортивной подготовки и яркую борьбу. Пять из семи проведенных поединков завершились досрочной победой Айдемира Уруджева. В итоге он стал бронзовым призером турнира.

После этого спортсмену предстояла схватка с другим призером соревнований за право представлять регион на первенстве России по самбо. Айдемир Уруджев одержал в этом поединке чистую победу.

Теперь воспитанник тренера Геворга Мосесьяна выступит на всероссийском первенстве, которое пройдет 16 марта в Оренбурге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.