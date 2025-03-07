Спортсмен из Лобни стал призером всероссийских соревнований по фехтованию

Фехтовальщик из Лобни Герман Щеглов принял участие во всероссийских соревнованиях по фехтованию в Смоленске. В итоге он занял третье место.

В соревнованиях по фехтованию, посвященных памяти А. И. Павлова, приняли участие спортсмены младше 12 лет. Лобню представлял Герман Щеглов. Воспитанник продемонстрировал высокий уровень подготовки и занял почетное третье место. Мальчик занимается фехтованием под руководством тренера Дениса Сидорова.

«Спасибо всем, кто болел за меня. Буду стараться и дальше показывать хорошие результаты и привозить домой награды», — прокомментировал Герман.

В Лобне уделяют внимание развитию спорта. В муниципалитете работают 18 бюджетных секций, воспитанники которых показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Также строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Его строительство завершится в 2025 году.