Спортсмен из Лобни стал призером межрегионального турнира по фехтованию

Межрегиональный турнир по фехтованию состоялся в Тульской области 27 декабря. Высокий результат показал на соревнованиях воспитанник лобненской спортивной школы «Академия спорта» Герман Щеглов.

За награды боролись спортсмены 2013 года рождения и младше. Герман Щеглов продемонстрировал точную технику и силу характера, завоевав бронзовую медаль.

«Каждый поединок на таком уровне — это проверка мастерства, и Герман доказал, что готов к высоким результатам», — отметили в «Академии спорта».

Напомним, развитию спорта и оздоровлению жителей в Лобне уделяют большое внимание. В городе работают спортивные секции по различным направлениям, и фехтование является одним из самых популярных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.