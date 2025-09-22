Спортсмен из Лобни стал призером чемпионата России по тхэквондо

Соревнования проходили с 19 по 21 сентября в Москве. Лобню на турнире представлял воспитанник школы олимпийского тхэквондо «Центр-Восток» Максим Магай.

Лобненский спортсмен продемонстрировал в поединках блестящую технику, силу духа и волю к победе. В упорной борьбе он завоевал бронзовую медаль.

Администрация «Центра-Восток» поздравила Максима Магая с этим высоким достижением и пожелала не сбавлять обороты, добиваться новых побед и дальнейшего восхождения на спортивный Олимп.

Отметим, что на турнире впервые в истории российского спорта применили новейшую электронную систему судейства КР&Р с использованием электронных перчаток. Это позволило снизить влияние судей на исход поединков и сделать бои более динамичными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.