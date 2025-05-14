Спортсмен из Лобни стал победителем всероссийского турнира по дзюдо

Воспитанник спортивной школы «Академия спорта» Валерий Зражевский из Лобни стал участником Всероссийских соревнований по дзюдо «Патриот». Состязания к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли в Коврове, объединили свыше 250 юношей и девушек из 15 регионов России.

Валерий Зражевский занял первую ступень пьедестала почета, ему также присвоили звание кандидата в мастера спорта.

Отметим, что в Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. В округе работает 18 бюджетных секций, воспитанники которых регулярно участвуют в турнирах различного уровня, демонстрируя высокие результаты. В 2025 году началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, работы завершат уже в декабре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее. В регионе откроют новые физкультурно-оздоровительные центры.