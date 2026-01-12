Спортсмен из Люберец завоевал серебро по греко-римской борьбе

Люберецкий борец Мухаммад Салиев стал серебряным призером первенства Центрального федерального округа. Соревнования среди юношей до 18 лет прошли в Воронеже с 8 по 10 января.

На турнире, собравшем более 250 сильнейших спортсменов ЦФО, городской округ Люберцы представляли воспитанники местной спортивной школы олимпийского резерва. В весовой категории до 42 килограммов Мухаммад Салиев завоевал второе место, показав высокий уровень мастерства.

«Мухаммад провел отличные схватки и полностью заслужил эту награду. Он упорно шел к этому результату», — рассказал тренер Сергей Жиленков.

Еще один представитель Люберец, Григорий Вардикян (весовая категория до 120 кг), остановился в шаге от пьедестала. В схватке за бронзу он уступил сопернику и занял пятое место.

По итогам первенства призеры получили право выступить на всероссийских соревнованиях в Суздале в конце января.