Спортсмен из Люберец установил рекорд на чемпионате России по тяжелой атлетике

Национальный рекорд установил Даниил Вагайцев, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах. Он поднял 236 килограммов в упражнении «толчок».

Чемпионат России по тяжелой атлетике прошел в Санкт-Петербурге к 140-летию со дня основания этого вида спорта. В нем приняли участие более 200 сильнейших атлетов из различных регионов страны.

«Особое признание заслуживает выступление нашего тяжелоатлета, воспитанника спортивной школы олимпийского резерва, мастера спорта России международного класса Даниила Вагайцева. В весовой категории свыше 109 килограмма он уверенно завоевал золото в сумме двоеборья, а в упражнении „толчок“ — поднял 236 килограммов и установил новый рекорд России, превысив прежнее достижение на 1 килограмм. Искренняя благодарность тренеру рекордсмена — Кириллу Завадскому — за профессионализм, наставничество и высокий уровень подготовки спортсмена», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, год назад на чемпионате России, который проходил в Новосибирске, Даниил Вагайцев установил два рекорда среди спортсменов не старше 23-х лет — в рывке и по сумме двоеборья.