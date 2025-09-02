Спортсмен из Люберец стал призером первенства Московской области по дзюдо

Первенство Московской области по дзюдо среди юниоров прошло в минувшие выходные в Орехово-Зуевском городском округе. Турнир собрал 130 спортсменов из 23 муниципалитетов Подмосковья.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо «Союз» города Дзержинский Илья Кузьмичев выступал в весовой категории до 73 килограммов, где соревновался с 21 участником. Люберецкий спортсмен провел на турнире пять встреч и в четырех из них стал победителем. Такой результат позволил Илье Кузьмичеву завоевать бронзовую награду.

По итогам первенства воспитанник тренеров Руслана Киселева и Виктора Худякова прошел отбор в состав сборной Московской области. Илья Кузьмичев примет участие в первенстве Центрального федерального округа, которое пройдет в Иванове в октябре текущего года.