Спортсмен из Люберец победил на всероссийском турнире по мас-рестлингу

В Сочи 12 и 13 августа прошли всероссийские соревнования по мас-рестлингу среди мужчин и женщин, посвященные памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Спортсмены из городского округа Люберцы завоевали на турнире три медали: золотую, серебряную и бронзовую.

Победителем соревнований стал люберчанин Анатолий Крол, завоевавший золотую медаль. Серебряным призером турнира признан Виктор Кортунов, бронзовую медаль завоевала Мила Шишкина. Об этом сообщил президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

В турнире приняли участие около 100 спортсменов из девяти регионов России, среди которых — мастера спорта, спортсмены международного уровня, многократные чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы. Соревнования проводятся с 2015 года и традиционно объединяют сильнейших представителей российского мас-рестлинга.

В текущем году турнир стал этапом проверки готовности спортсменов сборной России перед предстоящим чемпионатом мира, который пройдет в Казани. Успешное выступление люберецких атлетов подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов муниципалитета и их конкурентоспособность на всероссийской арене.