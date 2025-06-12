Спортсмен из Люберец победил на первенстве Европы по греко-римской борьбе

С 9 по 11 июня в столице Северной Македонии состоялось первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 17 лет. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам городского округа Люберцы Вадим Драгушан выиграл на состязаниях золотую медаль.
Руководитель муниципалитета Владимир Волков поздравил юношу и его наставника с победой на международных соревнованиях.
«Под руководством тренера-преподавателя Сергея Есина Вадим Драгушан уверенно прошел весь турнирный путь и завоевал золото Европы. Искренне поздравляю спортсмена и его наставника с победой!» — сказал Владимир Волков.
Вадим Драгушан в 1/8 финала одержал досрочную победу над соперником из Армении Петросом Баграмяном. В 1/4 финала он выиграл у турецкого спортсмена Ахмета Узуна. В полуфинале Вадима ждала схватка с борцом из Грузии Лукой Мартиашвили, которую юный житель Люберец также досрочно завершил в свою пользу. А в финале он сразился с Тимуром Лариным из Украины и выиграл со счетом 8:0.
США увидели формат будущего мира на Украине
«Не проветрили». Глава МИД ФРГ подхватил антироссийскую бациллу от Бербок?
Путин поздравил участника СВО, который выполнил его личный приказ
Стали известны последние слова пилота рухнувшего в Индии Boeing
Термокружка-убийца: обычная привычка стоила мужчине жизни
В Башкирии родители утонули, спасая дочь
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте