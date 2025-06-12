Спортсмен из Люберец победил на первенстве Европы по греко-римской борьбе

С 9 по 11 июня в столице Северной Македонии состоялось первенство Европы по греко-римской борьбе среди юниоров до 17 лет. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам городского округа Люберцы Вадим Драгушан выиграл на состязаниях золотую медаль.

Руководитель муниципалитета Владимир Волков поздравил юношу и его наставника с победой на международных соревнованиях.

«Под руководством тренера-преподавателя Сергея Есина Вадим Драгушан уверенно прошел весь турнирный путь и завоевал золото Европы. Искренне поздравляю спортсмена и его наставника с победой!» — сказал Владимир Волков.

Вадим Драгушан в 1/8 финала одержал досрочную победу над соперником из Армении Петросом Баграмяном. В 1/4 финала он выиграл у турецкого спортсмена Ахмета Узуна. В полуфинале Вадима ждала схватка с борцом из Грузии Лукой Мартиашвили, которую юный житель Люберец также досрочно завершил в свою пользу. А в финале он сразился с Тимуром Лариным из Украины и выиграл со счетом 8:0.