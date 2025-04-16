Спортсмен из Истры стал призером всероссийского турнира по вольной борьбе

Спортсмен из Истры занял третье место на всероссийских соревнованиях по вольной борьбе среди юношей до 16 лет. Турнир прошел в Брянске и собрал сильнейших борцов со всей страны.

Воспитанник клуба спортивной борьбы «Арена-Истра» Глеб Титов выступал в составе сборной Московской области. На турнире он выиграл три поединка в весовой категории до 41 килограмма.

В этом году спортсмен уже становился победителем первенства Московской области, а затем и первенства Центрального федерального округа, что дало ему право участвовать в турнире всероссийского уровня.

Первенство России пройдет в Красноярске с 1 по 4 мая. Готовится к нему Глеб Титов будет в течение двух недель на сборах в Наро-Фоминске.

Кроме того, отличные результаты показывает и Таисия Планджиева — она вошла в сборную страны по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. В составе команды спортсменка также поедет на сборы, на которых будет готовится к первенству Европы.