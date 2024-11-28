Спортсмен из Истры включен в состав сборной России по боксу

Боксер Владислав Кутний из Истры вошел в основной состав сборной страны. Победа на всероссийских соревнованиях гарантировала ему это место.

Спортсмен завоевал золото на всероссийском турнире памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова. В первенстве участвовали более 240 человек со всех России, в том числе и из новых регионов.

В категории 80 килограммов Владислав одержал три победы. Он выступал от спортивной школы имени Н. Л. Федоровича, Истринского округа и Подмосковья.

Тренируется спортсмен в комплексе «Арена-Истра». Раньше он занимался у инструктора высшей категории, мастера спорта России Александра Барышникова.

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